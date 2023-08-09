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​​​​​​​Азербайджан и Всемирный банк обсудили вопросы поощрения инвестиций

​​​​​​​Азербайджан и Всемирный банк обсудили вопросы поощрения инвестиций Между Азербайджаном и Всемирным банком проведены обсуждения по вопросам поощрения инвестиций
Бизнес
9 августа 2023 г. 17:15
​​​​​​​Азербайджан и Всемирный банк обсудили вопросы поощрения инвестиций

Азербайджан и Всемирный банк обсудили укрепление сотрудничества, совместные проекты, а также меры по диверсификации экономики и улучшению деловой среды.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, министр Микаил Джаббаров провел встречу с менеджером Всемирного банка (ВБ) по Азербайджану Штефани Шталмейстер.

Отметив успешное сотрудничество Азербайджана и ВБ, министр высоко оценил проекты банка по технической и финансовой помощи. Глава Минэкономики отметил, что связи с банком носят многовекторный характер. Сотрудничество с ВБ в сферах инноваций, цифрового развития, возобновляемых источников энергии, диагностики частного сектора, совершенствования управленческих технологий и по другим направлениям имеет особую значимость с точки зрения использования в Азербайджане передового международного опыта и применения современных технологий и новшеств.

Штефани Шталмейстер выразила уверенность, что банк продолжит тесное сотрудничество с правительством Азербайджана для достижения целей стратегического развития страны, поделилась видением новых направлений развития партнерства.

Стороны обсудили вопросы поощрения инвестиций, укрепления сотрудничества, совместные проекты, а также меры по диверсификации экономики и улучшению деловой среды.

16:04

Азербайджан и Всемирный банк провели обсуждения по вопросам поощрения инвестиций.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в Twitter.

Министр отметил, что обсуждения состоялись на встрече со страновым менеджером Всемирного банка по Азербайджану Штефани Шталльмайстер.

Стороны обсудили меры по укреплению сотрудничества, совместные проекты, а также диверсификацию экономики Азербайджана и меры по улучшению бизнес-среды.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Dünya Bankı investisiyaların təşviqini müzakirə edib
Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, World bank mull promotion of investments

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