​​​​​​​Азербайджан и Всемирный банк обсудили вопросы поощрения инвестиций

Между Азербайджаном и Всемирным банком проведены обсуждения по вопросам поощрения инвестиций

Азербайджан и Всемирный банк обсудили укрепление сотрудничества, совместные проекты, а также меры по диверсификации экономики и улучшению деловой среды.



Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, министр Микаил Джаббаров провел встречу с менеджером Всемирного банка (ВБ) по Азербайджану Штефани Шталмейстер.



Отметив успешное сотрудничество Азербайджана и ВБ, министр высоко оценил проекты банка по технической и финансовой помощи. Глава Минэкономики отметил, что связи с банком носят многовекторный характер. Сотрудничество с ВБ в сферах инноваций, цифрового развития, возобновляемых источников энергии, диагностики частного сектора, совершенствования управленческих технологий и по другим направлениям имеет особую значимость с точки зрения использования в Азербайджане передового международного опыта и применения современных технологий и новшеств.



Штефани Шталмейстер выразила уверенность, что банк продолжит тесное сотрудничество с правительством Азербайджана для достижения целей стратегического развития страны, поделилась видением новых направлений развития партнерства.



Стороны обсудили вопросы поощрения инвестиций, укрепления сотрудничества, совместные проекты, а также меры по диверсификации экономики и улучшению деловой среды.

16:04

Азербайджан и Всемирный банк провели обсуждения по вопросам поощрения инвестиций.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в Twitter.

Министр отметил, что обсуждения состоялись на встрече со страновым менеджером Всемирного банка по Азербайджану Штефани Шталльмайстер.

Стороны обсудили меры по укреплению сотрудничества, совместные проекты, а также диверсификацию экономики Азербайджана и меры по улучшению бизнес-среды.