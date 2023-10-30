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Азербайджан и Всемирный банк могут расширить сотрудничество в ряде сфер

Азербайджан и Всемирный банк могут расширить сотрудничество в ряде сфер Министр экономики Микаил Джаббаров встретился с региональным директором Всемирного банка по инфраструктуре в Европе и Центральной Азии Чарльзом Кормье, региональным директором по развитию, финансам и институтам Асадом Аламом и обсудил перспективы сотрудни
Бизнес
30 октября 2023 г. 18:05
Азербайджан и Всемирный банк могут расширить сотрудничество в ряде сфер

Министр экономики Микаил Джаббаров встретился с региональным директором Всемирного банка по инфраструктуре в Европе и Центральной Азии Чарльзом Кормье, региональным директором по развитию, финансам и институтам Асадом Аламом и обсудил перспективы сотрудничества по ряду сфер.

Как сообщает Report, об этом министр написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

"На встрече мы обсудили проекты, реализуемые в нашей стране при поддержке банка, и перспективы сотрудничества в области инфраструктуры, цифрового развития, энергетики", - отметил он.

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Как сообщили в министерстве, министр экономики отметил значимость, придаваемую многовекторным связям с ВБ, и подчеркнул успешное сотрудничество в сферах государственно-частного партнерства, диагностики частного сектора, инноваций, развития управленческих технологий, поддержки малого и среднего предпринимательства и по другим направлениям.

Региональный директор ВБ по вопросам инфраструктуры в Европе и Центральной Азии Чарльз Кормье отметил, что ВБ заинтересован в тесном сотрудничестве с правительством Азербайджана для достижения целей стратегического развития и поделился видением по проектам, финансируемым банком.

На встрече обсуждались реализуемые в стране проекты и перспективы сотрудничества в сферах инфраструктуры, цифрового развития и энергетики.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Dünya Bankı bir sıra sahələrdə əməkdaşlığı genişləndirə bilər

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