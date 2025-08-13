О нас

Азербайджан и Восточно-Казахстанская область нацелены на рост торговли и туризма

Азербайджан и Восточно-Казахстанская область нацелены на рост торговли и туризма Азербайджан и Восточно-Казахстанская область нацелены на рост торговли и туризма
Бизнес
13 августа 2025 г. 13:16
Азербайджан и Восточно-Казахстанская область нацелены на рост торговли и туризма

Азербайджан и Восточно-Казахстанская область (ВКО) планируют развивать сотрудничество в сферах торговли, туризма, промышленности и сельского хозяйства.

Как передает Report, об этом сообщило Посольство Казахстана в Азербайджане.

Посол Алим Байель на встрече с акимом ВКО Нурымбетом Сактагановым отметил, что Алтай, как "золотая колыбель всего тюркского мира", обладает большой потенциальной привлекательностью для азербайджанских туристов.

"Также Восточно-Казахстанская область представляет интерес для Азербайджана с точки зрения развития взаимной торговли, промышленной кооперации и сельского хозяйства", - сказал дипломат, слова которого приводятся в пресс-релизе.

По его словам, в этом году Казахстан также стал основным поставщиком пшеницы в Азербайджан, обеспечив 85% азербайджанского импорта зерна.

Дипломат предложил наладить экспорт подсолнечного масла из региона в Азербайджан и создать совместное предприятие по переработке подсолнечника.

Кроме того посол сообщил, что ряд восточно-казахстанских предпринимателей уже в ближайшее время начнет поставлять мед в сети азербайджанских супермаркетов.

Аким области Сактаганов со своей стороны указал на хорошие перспективы совместных проектов ВКО и Азербайджана в указанных направлениях: "Восточно-казахстанским предпринимателям есть, что предложить азербайджанскому рынку".

По его словам, ВКО готова предложить азербайджанским туристам лечебно-оздоровительный отдых, а также регион обладает высоким потенциалом в горнодобывающей промышленности.

Стороны договорились продолжить работу над реализацией конкретных проектов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan ilə Şərqi Qazaxıstan vilayəti qarşılıqlı ticarət və turizmi inkişaf etdirməyi planlaşdırır

Экслюзивные новости

Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
8 августа 2025 г. 12:08
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
8 августа 2025 г. 10:18
В Сумгайыте планируется запуск производства зеленого водорода
В Сумгайыте планируется запуск производства "зеленого" водорода
7 августа 2025 г. 12:17
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода"
6 августа 2025 г. 18:46
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
6 августа 2025 г. 18:06
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
6 августа 2025 г. 17:31
Румыния может ежегодно получать до 9 млрд кубометров СПГ из Каспийского региона
Румыния может ежегодно получать до 9 млрд кубометров СПГ из Каспийского региона
6 августа 2025 г. 16:56
Румынский министр: Азербайджан - стратегический партнер для энергобезопасности Центральной и Юго-Восточной Европы – ИНТЕРВЬЮ
Румынский министр: Азербайджан - стратегический партнер для энергобезопасности Центральной и Юго-Восточной Европы – ИНТЕРВЬЮ
6 августа 2025 г. 15:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi