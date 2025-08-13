Азербайджан и Восточно-Казахстанская область нацелены на рост торговли и туризма

Азербайджан и Восточно-Казахстанская область нацелены на рост торговли и туризма

Азербайджан и Восточно-Казахстанская область (ВКО) планируют развивать сотрудничество в сферах торговли, туризма, промышленности и сельского хозяйства.

Как передает Report, об этом сообщило Посольство Казахстана в Азербайджане.

Посол Алим Байель на встрече с акимом ВКО Нурымбетом Сактагановым отметил, что Алтай, как "золотая колыбель всего тюркского мира", обладает большой потенциальной привлекательностью для азербайджанских туристов.

"Также Восточно-Казахстанская область представляет интерес для Азербайджана с точки зрения развития взаимной торговли, промышленной кооперации и сельского хозяйства", - сказал дипломат, слова которого приводятся в пресс-релизе.

По его словам, в этом году Казахстан также стал основным поставщиком пшеницы в Азербайджан, обеспечив 85% азербайджанского импорта зерна.

Дипломат предложил наладить экспорт подсолнечного масла из региона в Азербайджан и создать совместное предприятие по переработке подсолнечника.

Кроме того посол сообщил, что ряд восточно-казахстанских предпринимателей уже в ближайшее время начнет поставлять мед в сети азербайджанских супермаркетов.

Аким области Сактаганов со своей стороны указал на хорошие перспективы совместных проектов ВКО и Азербайджана в указанных направлениях: "Восточно-казахстанским предпринимателям есть, что предложить азербайджанскому рынку".

По его словам, ВКО готова предложить азербайджанским туристам лечебно-оздоровительный отдых, а также регион обладает высоким потенциалом в горнодобывающей промышленности.

Стороны договорились продолжить работу над реализацией конкретных проектов.