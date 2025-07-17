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Азербайджан и Вьетнам утвердили План действий по итогам 3-го заседания межправкомиссии

Азербайджан и Вьетнам утвердили План действий по итогам 3-го заседания межправкомиссии Азербайджан и Вьетнам утвердили План действий по итогам 3-го заседания межправкомиссии
Бизнес
17 июля 2025 г. 12:41
Азербайджан и Вьетнам утвердили План действий по итогам 3-го заседания межправкомиссии

В Ханое состоялось третье заседание межправительственной комиссии по экономическому, торговому и научно-техническому сотрудничеству Азербайджана и Вьетнама.

Об этом Report сообщили в Министерстве энергетики Азербайджана.

Перед началом заседания состоялась встреча министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова и министра промышленности и торговли Вьетнама Нгуен Хонг Диена. В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

Затем на заседании межправкомиссии с участием делегаций обеих стран выступили сопредседатели – Шахбазов и Хонг Диен.

Стороны подчеркнули, что отношения между Азербайджаном и Вьетнамом, заложенные историческими визитами президента Хо Ши Мина в Баку в 1959 году и общенационального лидера Гейдара Алиева в Ханой в 1983 году, вышли на новый уровень после государственного визита генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама То Лама в Азербайджан в мае этого года.

Шахбазов отметил, что принятая в рамках этого визита совместная декларация о стратегическом партнерстве и подписанные документы служат дорожной картой для развития многостороннего сотрудничества между двумя странами.

"Межправительственной комиссии поручено превратить положения этой Декларации в практические проекты, активизировать и расширить торгово-экономическое сотрудничество, увеличить товарооборот и взаимные инвестиции. С этой целью разработан документ "Сферы сотрудничества", предусматривающий реализацию 58 мероприятий по 17 приоритетным направлениям на 2025-2027 годы. Азербайджан и Вьетнам как стратегические партнеры полны решимости достичь значительных результатов по всем этим направлениям в предстоящие годы", – добавил министр.

На заседании был рассмотрен текущий статус отношений в сферах политики, торговли, инвестиций, энергетики, транспорта, малого и среднего предпринимательства, туризма, сельского хозяйства, оборонной промышленности, культуры, образования и других областях.

Была подчеркнута важность сотрудничества в сфере транспорта и логистики для поддержки промышленного роста и экспортного потенциала, а также наличие потенциала для сотрудничества в сферах оборонной промышленности и сельского хозяйства.

По итогам заседания был подписан протокол и принят План действий на 2025-2027 годы.

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Версия на английском языке Фото3rd session of Azerbaijan-Vietnam Intergovernmental Commission held in Hanoi
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan-Vyetnam Hökumətlərarası Komissiyanın 3-cü iclası keçirilib

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