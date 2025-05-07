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Азербайджан и Вьетнам создадут совместный Деловой совет

Азербайджан и Вьетнам создадут совместный Деловой совет Подписан Меморандум о взаимопонимании по созданию Азербайджано-Вьетнамского совместного делового совета.
Бизнес
7 мая 2025 г. 18:56
Азербайджан и Вьетнам создадут совместный Деловой совет

Подписан Меморандум о взаимопонимании по созданию Азербайджано-Вьетнамского совместного делового совета.

Как сообщает Report, об этом в своем аккаунте в соцсети X заявил председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Орхан Мамедов.

По его словам, меморандум подписан между KOBİA и Национальной ассоциацией предпринимателей Вьетнама.

"Этот важный шаг открывает путь к установлению более глубоких экономических связей между нашими странами, динамичному деловому сотрудничеству и более крепкому партнерству", - отметил он.

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