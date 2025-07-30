От нефти до высоких технологий: как Ханой и Баку строят экономический мост

От нефти до высоких технологий: как Ханой и Баку строят экономический мост

Недавно заложенная основа сотрудничества между Вьетнамом и Азербайджаном активно воплощается в жизнь, открывая широкие перспективы для торговли, инвестиций и стратегических проектов, а также бизнеса обеих стран.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье вьетнамского издания Vietnam Investment Review, посвященной последним двусторонним договоренностям стран.

Министерство промышленности и торговли Вьетнама (MoIT) и Министерство энергетики Азербайджана провели в июле в Ханое третье заседание азербайджано-вьетнамской межправительственной комиссии по экономико-торговому и научно-техническому сотрудничеству, что стало важным шагом в углублении двусторонних связей.

Встреча последовала за государственным визитом Генерального секретаря Коммунистической партии Вьетнама То Лама в Баку в мае текущего года, по итогам которого Баку и Ханой договорились повысить уровень отношений до стратегического партнерства.

По итогам заседания межправкомиссии стороны согласовали 17 ключевых направлений сотрудничества с почти 60 конкретными инициативами на 2025–2027 годы. Приоритетными сферами определены энергетика, торговля, инвестиции, сельское хозяйство, высокие технологии и транспорт.

"Обе стороны подтвердили свое намерение укрепить сотрудничество в нефтегазовой отрасли, рассматривая его как стратегический долгосрочный приоритет. Они договорились эффективно реализовать Меморандум о взаимопонимании по энергетическому сотрудничеству, подписанный между двумя министерствами", - прокомментировали встречу в департаменте развития внешних рынков Министерства торговли и промышленности Вьетнама.

Издание отмечает, что Азербайджан известен во всем мире как крупный производитель и экспортер нефти и природного газа. Добыча нефти и газа в этой стране имеет богатую историю, а столица Баку является колыбелью механизированной добычи и транспортировки нефти.

Также отмечается, что несколько лет назад вьетнамский государственный нефтегазовый гигант PetroVietnam подписал соглашение о стратегическом сотрудничестве с Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики – SOCAR.

В повестку заседания межправительственной комиссии входили в том числе совместные проекты в сфере возобновляемых источников энергии, энергетического перехода, ИКТ и искусственного интеллекта.

Стороны также договорились активизировать двусторонние визиты на различных уровнях, проводить экономические форумы и семинары, а также создать Вьетнамско-Азербайджанский деловой совет для поддержки прямых контактов между бизнесами двух стран.

В рамках обсуждений были предложены меры по разработке соглашений, которые обеспечат более благоприятные правовые условия для взаимных инвестиций и торговли - в том числе договор о защите инвестиций и соглашение о признании стандартов и сертификации продукции, сообщили в департаменте развития.

Министр промышленности и торговли Вьетнама Нгуен Хоанг Лонг по итогам заседания межправкомиссии отметил, что экономики двух стран обладают взаимодополняющим потенциалом. По его словам, Вьетнам готов наращивать экспорт сельхозпродукции, текстиля и электроники, в то время как Азербайджан рассматривается как перспективный поставщик сырой нефти, хлопкового волокна и сырья для легкой промышленности.

По данным Министерства торговли и промышленности Вьетнама, товарооборот между странами в 2022 году составил $702,5 млн, что на 730% больше, чем в 2011 году. Несмотря на снижение в последующие годы - до $52 млн в 2023-м - в первом квартале 2024 года наблюдается рост: объем взаимной торговли превысил $100 млн.

Основными экспортными товарами Вьетнама в Азербайджан являются компьютеры, мобильные телефоны и запчасти, а также продукты аквакультуры, в то время как импортируются из Азербайджана сырая нефть и нефтепродукты.

Нгуен Хоанг Лонг заявил, что экономики двух стран взаимодополняемы. Вьетнам может экспортировать продукцию легкой промышленности и сельского хозяйства. Азербайджан же может нарастить экспорт во Вьетнам за счет текстиля.

В совместном заявлении заседания отмечается, что две страны договорились активизировать поиск решений, которые помогут бизнесу эффективно использовать существующие механизмы и рамки сотрудничества для развития двусторонних инвестиций и торговли.

Стороны выразили готовность укреплять сотрудничество в транспортной сфере, включая развитие железнодорожных, морских и воздушных маршрутов. Важным направлением названа эксплуатация Транскаспийского международного транспортного маршрута, также известного как Средний коридор.