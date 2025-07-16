Азербайджан и Вьетнам подписали пять документов о сотрудничестве

Азербайджан и Вьетнам подписали пять документов о сотрудничестве

В Ханое в рамках первого заседания Совета делового сотрудничества и бизнес-форума Азербайджан–Вьетнам подписаны пять документов о расширении сотрудничества.

Как сообщает Report со ссылкой на AZPROMO, соглашения охватывают сферы инвестиций, торговли, текстильной промышленности, продовольствия и возобновляемой энергетики.

В частности, подписан меморандум между AZPROMO и Вьетнамской национальной ассоциацией предпринимателей (VINEN) для стимулирования инвестиций и обмена информацией. Также соглашения заключены между азербайджанскими и вьетнамскими компаниями в текстильной отрасли, мясной продукции, розничной торговле, а также между Государственным агентством по возобновляемым источникам энергии и вьетнамской компанией ROX Group.