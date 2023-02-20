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Азербайджан и Венгрия создают совместный деловой совет

Азербайджан и Венгрия создают совместный деловой совет Подписано соглашение о создании азербайджано-венгерского совместного делового совета.
Бизнес
20 февраля 2023 г. 11:45
Азербайджан и Венгрия создают совместный деловой совет

Подписано соглашение о создании азербайджано-венгерского совместного делового совета.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную конфедерацию предпринимателей (работодателей) Азербайджана (ASK), соглашение было подписано в Будапеште в рамках 9-го заседания Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Венгрии 16-17 февраля.

Соглашение о создании совместного делового совета является продолжением Меморандума о взаимопонимании, подписанного в 2019 году между ASK и торгово-промышленной палатой Венгрии в целях поощрения развития и диверсификации экономического и торгового сотрудничества.

"Соглашение нацелено на расширение торговых и экономических связей между нашими странами. В соответствии с соглашением, стороны определили задачи по формированию целей и рабочей группы совета. Целью создания совета является поощрение совместных инвестиций, увеличение взаимного торгового оборота и решение вопросов, относящихся к экономическим связям", - говорится в сообщении.

В заседании совместной комиссии приняла участие вице-президент Национальной конфедерации предпринимателей Азербайджана Жаля Гаджиева.

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