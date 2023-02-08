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Азербайджан и Венгрия проведут бизнес-форум

Азербайджан и Венгрия проведут бизнес-форум Обсуждалось проведение бизнес-форума между Азербайджаном и Венгрией.
Бизнес
8 февраля 2023 г. 17:33
Азербайджан и Венгрия проведут бизнес-форум

Заместитель министра экономики Азербайджана Самед Баширли и заместитель государственного секретаря Венгрии по внешнеэкономическим вопросам Каталин Бихари обсудили вопросы проведение бизнес-форума между двумя странами.

Как сообщает Report, в ходе встречи, стороны обсудили вопросы двустороннего экономического сотрудничества, в том числе участие венгерских компаний в проектах, реализуемых на освобожденных территориях Азербайджана.

На встрече, в которой также принял участие посол Венгрии в Азербайджане Тамаш Йожеф Торман, было отмечено, что отношения между двумя дружественными странами основаны на принципах стратегического партнерства.

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Версия на английском языке Azerbaijan-Hungary business forum to be held
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla Macarıstan arasında biznes forum keçiriləcək

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