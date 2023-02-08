Азербайджан и Венгрия проведут бизнес-форум

Обсуждалось проведение бизнес-форума между Азербайджаном и Венгрией.

Заместитель министра экономики Азербайджана Самед Баширли и заместитель государственного секретаря Венгрии по внешнеэкономическим вопросам Каталин Бихари обсудили вопросы проведение бизнес-форума между двумя странами.

Как сообщает Report, в ходе встречи, стороны обсудили вопросы двустороннего экономического сотрудничества, в том числе участие венгерских компаний в проектах, реализуемых на освобожденных территориях Азербайджана.

На встрече, в которой также принял участие посол Венгрии в Азербайджане Тамаш Йожеф Торман, было отмечено, что отношения между двумя дружественными странами основаны на принципах стратегического партнерства.