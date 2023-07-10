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Азербайджан и Венгрия построят завод по производству алюминиевых банок для напитков

Азербайджан и Венгрия построят завод по производству алюминиевых банок для напитков ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" при Министерстве экономики и венгерская компания Hell Energy подписали договор о совместном участии.
Бизнес
10 июля 2023 г. 15:55
Азербайджан и Венгрия построят завод по производству алюминиевых банок для напитков

ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" при Министерстве экономики и венгерская компания Hell Energy подписали договор о совместном участии.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров.

По его словам, документ был подписан на мероприятии с участием министра иностранных дел и торговли Венгрии Петера Сиарто. Согласно договору, в Азербайджане будет построен завод по производству и розливу алюминиевых банок для напитков.

"Реализация проекта будет способствовать укреплению сотрудничества между деловыми кругами наших стран, увеличению местного производства и обеспечению занятости", - отметил министр.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Macarıstan alüminium içki qutularının istehsalı və doldurulması zavodu tikəcək
Версия на английском языке Azerbaijan, Hungary to construct aluminum beverage can production and filling factory

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