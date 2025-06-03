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Азербайджан и Венгрия обсудили вопросы расширения экономического сотрудничества

Азербайджан и Венгрия обсудили вопросы расширения экономического сотрудничества На встрече в Министерстве экономики с чрезвычайным и полномочным послом Венгрии по развитию международных деловых связей обсуждены перспективы расширения двустороннего экономического сотрудничества.
Бизнес
3 июня 2025 г. 16:09
Азербайджан и Венгрия обсудили вопросы расширения экономического сотрудничества

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провел встречу с послом по особым поручением по развитию внешнеэкономической деятельности Венгрии и председателем совета директоров компании 4iG Space and Defence Technologies Plc Геллертом Ясаи.

Об этом Report в Министерстве экономики.

На встрече подчеркнуто успешное развитие азербайджано-венгерских торгово-экономических связей, особенно в энергетическом секторе, дана высокая оценка благоприятному бизнес-климату Азербайджана и выражена заинтересованность 4iG Space and Defence Technologies Plc. в инвестициях в развивающуюся экосистему нашей страны.

Стороны обменялись мнениями по вопросам расширения сотрудничества в сферах торговли и инвестиций, транспорта, транзита, создания совместных предприятий в промышленных зонах, а также возможностей трансфера технологий.

Отметим, что 4iG Group — работающая в сфере информационных технологий и телекоммуникаций венгерская компания. Основные направления деятельности — IT-услуги, телекоммуникации, спутниковые технологии и космическая промышленность.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Macarıstanla iqtisadi əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edib

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