Азербайджан и Венгрия обсудили вопросы расширения экономического сотрудничества

На встрече в Министерстве экономики с чрезвычайным и полномочным послом Венгрии по развитию международных деловых связей обсуждены перспективы расширения двустороннего экономического сотрудничества.

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провел встречу с послом по особым поручением по развитию внешнеэкономической деятельности Венгрии и председателем совета директоров компании 4iG Space and Defence Technologies Plc Геллертом Ясаи.

Об этом Report в Министерстве экономики.

На встрече подчеркнуто успешное развитие азербайджано-венгерских торгово-экономических связей, особенно в энергетическом секторе, дана высокая оценка благоприятному бизнес-климату Азербайджана и выражена заинтересованность 4iG Space and Defence Technologies Plc. в инвестициях в развивающуюся экосистему нашей страны.

Стороны обменялись мнениями по вопросам расширения сотрудничества в сферах торговли и инвестиций, транспорта, транзита, создания совместных предприятий в промышленных зонах, а также возможностей трансфера технологий.

Отметим, что 4iG Group — работающая в сфере информационных технологий и телекоммуникаций венгерская компания. Основные направления деятельности — IT-услуги, телекоммуникации, спутниковые технологии и космическая промышленность.