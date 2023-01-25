Азербайджан и Венгрия обсудили совместное производство лекарственных средств

Азербайджан обсудил расширение партнерства с Венгрией в области фармацевтики, содействие совместному производству лекарственных средств.

Азербайджан обсудил расширение партнерства с Венгрией в области фармацевтики, а также содействие совместному производству лекарственных средств.

Как сообщает Report, обсуждения состоялись в ходе встречи министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сиярто в Будапеште.

Отмечено, что этому может способствовать созданная в Азербайджане благоприятная инфраструктура и доступные льготы.

Стороны подчеркнули, что азербайджано-венгерские отношения основаны на принципах стратегического партнерства, руководство обеих стран придает особое значение развитию сотрудничества, эффективному использованию имеющегося потенциала.