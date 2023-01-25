О нас

Азербайджан и Венгрия обсудили совместное производство лекарственных средств

Азербайджан и Венгрия обсудили совместное производство лекарственных средств Азербайджан обсудил расширение партнерства с Венгрией в области фармацевтики, содействие совместному производству лекарственных средств.
Бизнес
25 января 2023 г. 15:18
Азербайджан и Венгрия обсудили совместное производство лекарственных средств

Азербайджан обсудил расширение партнерства с Венгрией в области фармацевтики, а также содействие совместному производству лекарственных средств.

Как сообщает Report, обсуждения состоялись в ходе встречи министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сиярто в Будапеште.

Отмечено, что этому может способствовать созданная в Азербайджане благоприятная инфраструктура и доступные льготы.

Стороны подчеркнули, что азербайджано-венгерские отношения основаны на принципах стратегического партнерства, руководство обеих стран придает особое значение развитию сотрудничества, эффективному использованию имеющегося потенциала.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Hungary mull joint production of medicines
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Macarıstanla dərman vasitələrinin birgə istehsalını müzakirə edib

Самое важное

Турецкий депутат: Уверен, что экоактивисты победят в своей справедливой борьбе
Турецкий депутат: Уверен, что экоактивисты победят в своей справедливой борьбе
24 января 2023 г. 17:35
МИД: Мины - тяжелое наследие кампании Армении по предотвращению возвращения вынужденных переселенцев
МИД: Мины - тяжелое наследие кампании Армении по предотвращению возвращения вынужденных переселенцев
24 января 2023 г. 11:34
Председатель: Разработка Концепции возвращения в Западный Азербайджан близится к завершению
Председатель: Разработка "Концепции возвращения в Западный Азербайджан" близится к завершению
24 января 2023 г. 11:25
МИД Азербайджана прокомментировал создание Советом ЕС миссии в Армении
МИД Азербайджана прокомментировал создание Советом ЕС миссии в Армении
24 января 2023 г. 09:38
Блинкен: США поддерживают переговоры по мирному договору между Арменией и Азербайджаном
Блинкен: США поддерживают переговоры по мирному договору между Арменией и Азербайджаном
23 января 2023 г. 23:36
Президент Азербайджана: Мирный договор с Арменией должен охватывать только нормализацию двусторонних отношений
Президент Азербайджана: Мирный договор с Арменией должен охватывать только нормализацию двусторонних отношений
23 января 2023 г. 23:31
Президент: С 12 декабря обеспечен проезд по дороге Лачын-Ханкенди около 980 транспортных средств
Президент: С 12 декабря обеспечен проезд по дороге Лачын-Ханкенди около 980 транспортных средств
23 января 2023 г. 23:18
Госсекретарь США позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Госсекретарь США позвонил президенту Ильхаму Алиеву
23 января 2023 г. 23:08
Утверждена Госпрограмма по национальной системе стандартизации на два года
Утверждена Госпрограмма по национальной системе стандартизации на два года
23 января 2023 г. 20:43
На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для проезда автомобилей МККК
ФотоНа дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для проезда автомобилей МККК
23 января 2023 г. 15:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi