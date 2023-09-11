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Азербайджан и Венгрия обсудили сотрудничество в сфере энергетики

Азербайджан и Венгрия обсудили сотрудничество в сфере энергетики Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудил с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым сотрудничество в области энергетики.
Бизнес
11 сентября 2023 г. 17:39
Азербайджан и Венгрия обсудили сотрудничество в сфере энергетики

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудил с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым сотрудничество в области энергетики.

Как сообщает Report, об этом в своем аккаунте в социальной сети ”X" написал глава пресс-службы офиса премьер-министра Венгрии Золтан Ковач.

Ковач отметил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова.

По его словам, стороны подчеркнули важность начала работы азербайджанской энергетической компании по хранению газа на венгерских газохранилищах и создания физического газового транзита между двумя странами: "Также они обсудили успешное расширение деятельности венгерских компаний в Азербайджане и потенциальные венгерские инвестиции в будущем.

Один азербайджанский город определен для участия венгерских компаний в процессе строительства в сфере восстановления Карабаха".

На встрече было отмечено, что Венгрия предлагает азербайджанским студентам 200 стипендий ежегодно для обучения в Венгрии.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Macarıstan energetika sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

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