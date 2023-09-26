Азербайджан и Венгрия обсудили реализацию совместных проектов

Азербайджан и Венгрия обсудили продвижение взаимных инвестиций и реализацию совместных проектов.

Азербайджан и Венгрия обсудили продвижение взаимных инвестиций и реализацию совместных проектов.

Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров в социальной сети "X".

"На встрече в формате видеоконференции с министром экономического развития Венгрии Мартоном Надем мы обменялись мнениями о направлениях развития экономического сотрудничества между нашими странами, содействии торговым связям, взаимным инвестициям, а также возможностях реализации совместных проектов", - написал министр.