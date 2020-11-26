Азербайджан и Венгрия хотят увеличить взаимные инвестиции

Состоялся обмен мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества между двумя странами в экономической и инвестиционной сферах и т.д.

Состоялась онлайн-встреча исполняющего обязанности главы Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсифа Абдуллаева и Чрезвычайного и полномочного посла Венгрии в Азербайджане Виктора Седеркени.

Как сообщает Report со ссылкой на AZPROMO, Ю.Абдуллаев проинформировал о работе, проводимой в стране по развитию ненефтяного сектора, улучшению бизнес-среды, расширению экспорта, продвижению бренда Made in Azerbaijan и поощрению иностранных инвестиций.

Посол отметил важность развития связей его страны с Азербайджаном, поделился мнением о направлениях расширения экономического сотрудничества.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества между двумя странами в экономической и инвестиционной сферах, взаимного экспорта и увеличения инвестиций и привлечения иностранных инвесторов на освобожденные от оккупации территории.