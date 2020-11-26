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Азербайджан и Венгрия хотят увеличить взаимные инвестиции

Азербайджан и Венгрия хотят увеличить взаимные инвестиции Состоялся обмен мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества между двумя странами в экономической и инвестиционной сферах и т.д.
Бизнес
26 ноября 2020 г. 13:22
Азербайджан и Венгрия хотят увеличить взаимные инвестиции

Состоялась онлайн-встреча исполняющего обязанности главы Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсифа Абдуллаева и Чрезвычайного и полномочного посла Венгрии в Азербайджане Виктора Седеркени.

Как сообщает Report со ссылкой на AZPROMO, Ю.Абдуллаев проинформировал о работе, проводимой в стране по развитию ненефтяного сектора, улучшению бизнес-среды, расширению экспорта, продвижению бренда Made in Azerbaijan и поощрению иностранных инвестиций.

Посол отметил важность развития связей его страны с Азербайджаном, поделился мнением о направлениях расширения экономического сотрудничества.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества между двумя странами в экономической и инвестиционной сферах, взаимного экспорта и увеличения инвестиций и привлечения иностранных инвесторов на освобожденные от оккупации территории.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Hungary to increase mutual investments
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Macarıstan qarşılıqlı investisiyaları artırmaq istəyir

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