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    ​Азербайджан и Великобритания создадут совместную межправительственную комиссию

    В связи с этим между двумя странами подписан меморандум о взаимопонимании

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Министр экономики и промышленности Шахин Мустафаев встретился с членом Парламента Великобритании, торговым посланником премьер-министра Великобритании по Азербайджану, Казахстану и Туркменистану Чарльзом Хендри.

    Как сообщает Report со ссылкой на министерство, перед встречей гости ознакомились с проходящей в Бакинском бизнес-центре выставкой, посвященной социально-экономическим достижениям Азербайджана за последние 10 лет.

    Ш.Мустафаев отметил, что Великобритания инвестировала в экономику Азербайджана 20 млрд. долларов США. Он особо подчеркнул значимость Совместной межправительственной комиссии Азербайджана и Великобритании для развития связей между двумя странами. В рамках комиссии будет поощряться расширение связей между госструктурами и представителями частного сектора в различных сферах экономики.

    Ч.Хендри, в свою очередь, выразил удовлетворенность визитом в Азербайджан и искренним приемом, отметил значимость взаимных визитов для расширения сотрудничества. Он также подчеркнул значимость Комиссии для расширения связей в различных сферах, в том числе между деловыми кругами, а также для ознакомления с возможностями британских компаний в Азербайджане.

    В заключение был подписан меморандум о взаимопонимании "Экономическое и торговое сотрудничество между правительством Азербайджанской Республики и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии". Документ подписали Ш.Мустафаев и Ч.Хендри. 

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