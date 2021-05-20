Азербайджан и Великобритания подпишут два документа

Документ предусматривает укрепление сотрудничества двух стран в энергетических вопросах и изучение возможностей решения проблемы изменения климата

Сегодня между Азербайджаном и Великобританией будут подписаны два меморандума о взаимопонимании.

Как сообщает Report, подписание состоится в рамках 4-го заседания межправительственной азербайджано-британской комиссии по экономическому сотрудничеству в Баку.

Одним из документов является "Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Азербайджанской Республики и Министерством международной торговли Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о сотрудничестве в области перехода на чистую энергию".

Документ предусматривает укрепление сотрудничества двух стран в энергетических вопросах и изучение возможностей решения проблемы изменения климата.

На мероприятии ожидается подписание "Протокола о намерениях в области цифрового правительства между Центром развития электронного правительства Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики и Службой цифрового правительства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии".