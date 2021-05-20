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Азербайджан и Великобритания подпишут два документа

Азербайджан и Великобритания подпишут два документа Документ предусматривает укрепление сотрудничества двух стран в энергетических вопросах и изучение возможностей решения проблемы изменения климата
Бизнес
20 мая 2021 г. 15:47
Азербайджан и Великобритания подпишут два документа
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Сегодня между Азербайджаном и Великобританией будут подписаны два меморандума о взаимопонимании.

Как сообщает Report, подписание состоится в рамках 4-го заседания межправительственной азербайджано-британской комиссии по экономическому сотрудничеству в Баку.

Одним из документов является "Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Азербайджанской Республики и Министерством международной торговли Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о сотрудничестве в области перехода на чистую энергию".

Документ предусматривает укрепление сотрудничества двух стран в энергетических вопросах и изучение возможностей решения проблемы изменения климата.

На мероприятии ожидается подписание "Протокола о намерениях в области цифрового правительства между Центром развития электронного правительства Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики и Службой цифрового правительства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии".

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Версия на английском языке Azerbaijan, UK to sign MoU
Версия на азербайджанском языке Bu gün Böyük Britaniya ilə iki sənəd imzalanacaq

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