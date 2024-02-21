Азербайджан и Великобритания обсудили сотрудничество в рамках COP

Обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией в рамках COP.

Обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией в рамках COP.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство экономики.

Согласно информации, заместитель министра экономики Сахиб Мамедов встретился с директором по международному климатическому финансированию и стратегии Министерства энергетической безопасности и нулевых выбросов Великобритании Мэттом Тумбсом.

Мамедов отметил, что экономические отношения между двумя странами развиваются по восходящей линии.

М. Тумбс высоко оценил меры Азербайджана по продвижению "зеленой" энергии и снижению последствий глобального изменения климата, а также выразил готовность Великобритании поделиться опытом, относительно COP.