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Азербайджан и Великобритания обсудили сотрудничество в рамках COP

Азербайджан и Великобритания обсудили сотрудничество в рамках COP Обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией в рамках COP.
Бизнес
21 февраля 2024 г. 17:47
Азербайджан и Великобритания обсудили сотрудничество в рамках COP

Обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией в рамках COP.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство экономики.

Согласно информации, заместитель министра экономики Сахиб Мамедов встретился с директором по международному климатическому финансированию и стратегии Министерства энергетической безопасности и нулевых выбросов Великобритании Мэттом Тумбсом.

Мамедов отметил, что экономические отношения между двумя странами развиваются по восходящей линии.

М. Тумбс высоко оценил меры Азербайджана по продвижению "зеленой" энергии и снижению последствий глобального изменения климата, а также выразил готовность Великобритании поделиться опытом, относительно COP.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, UK mull cooperation issues related to COP
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Böyük Britaniya COP-la bağlı əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edib

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