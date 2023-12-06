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Азербайджан и Великобритания обсудили направления экономического сотрудничества

Азербайджан и Великобритания обсудили направления экономического сотрудничества Азербайджан и Великобритания обсудили вопросы стимулирования совместной деятельности в области энергетики, поддержки экспорта, инвестиций, взаимных инициатив в сфере торговли.
Бизнес
6 декабря 2023 г. 13:16
Азербайджан и Великобритания обсудили направления экономического сотрудничества

Азербайджан и Великобритания обсудили вопросы стимулирования совместной деятельности в области энергетики, поддержки экспорта, инвестиций, взаимных инициатив в сфере торговли.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "Х".

"С министром экспорта Соединенного Королевства Лордом Малкольмом Оффордом были обсуждены текущее состояние и перспективные направления экономического сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией", - написал министр.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, UK mull supporting initiatives in field of trade
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