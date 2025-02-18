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Азербайджан и ВЭФ подписали Письмо о намерениях по Платформе акселерации

Азербайджан и ВЭФ подписали Письмо о намерениях по Платформе акселерации Министерство экономики Азербайджана и Всемирный экономический форум (ВЭФ) подписали Письмо о намерениях по Платформе акселерации.
Бизнес
18 февраля 2025 г. 18:43
Азербайджан и ВЭФ подписали Письмо о намерениях по Платформе акселерации

Министерство экономики Азербайджана и Всемирный экономический форум (ВЭФ) подписали Письмо о намерениях по Платформе акселерации.

Как передает Report со ссылкой на министерство экономики, подписание состоялось в формате видеоконференции министра экономики Микаила Джаббарова с управляющим директором ВЭФ Миреком Душеком.

В ходе встречи стороны отметили продуктивное сотрудничество между Азербайджаном и ВЭФ, а также активное участие страны в ряде инициатив Форума. Обсуждались перспективы взаимодействия в области цифровой трансформации, инноваций и технологий.

В рамках Письма о намерениях ВЭФ и Министерство экономики будут совместно поддерживать инициативы, направленные на интеграцию Азербайджана в глобальную сеть знаний и обмена опытом. Это позволит объединить усилия представителей государственного и частного секторов для развития инновационной экосистемы и совершенствования навыков рабочей силы.

Платформа акселерации по навыкам будет способствовать развитию человеческого капитала, ориентируясь на потребности быстро меняющейся экономики и стимулируя государственно-частное партнерство.

Отметим, что Платформа акселерации ВЭФ - это национальная инициатива, направленная на инклюзивное развитие. В настоящее время такие платформы действуют в 40 странах, способствуя взаимодействию различных секторов, формированию востребованных на рынке труда навыков и внедрению инновационных решений.

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