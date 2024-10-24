Азербайджан и ВБ обсудили приоритеты новой страновой программы партнерства банка

11:56

Азербайджан и Всемирный банк обсудили подготовку банком новой рамочной программы партнерства со страной (на 2025-2029гг) и ее стратегические направления.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации председателя Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талеха Кязымова, находящегося с рабочим визитом в США, в соцсети "X"

Талех Кязымов сообщил, что встретился с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Антонеллой Бассани. На встрече особо отмечен важный вклад проектов, реализуемых Всемирным банком, в достижении приоритетов и планов развития Азербайджана.

Кроме этого, стороны обсудили возможности расширения сотрудничества между ЦБА и Всемирным банком.