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Азербайджан и ВБ обсудили приоритеты новой страновой программы партнерства банка

Азербайджан и ВБ обсудили приоритеты новой страновой программы партнерства банка 11:56
Бизнес
24 октября 2024 г. 12:23
Азербайджан и ВБ обсудили приоритеты новой страновой программы партнерства банка

Азербайджан и Всемирный банк обсудили подготовку банком новой рамочной программы партнерства со страной (на 2025-2029гг) и ее стратегические направления.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации председателя Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талеха Кязымова, находящегося с рабочим визитом в США, в соцсети "X"

Талех Кязымов сообщил, что встретился с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Антонеллой Бассани. На встрече особо отмечен важный вклад проектов, реализуемых Всемирным банком, в достижении приоритетов и планов развития Азербайджана.

Кроме этого, стороны обсудили возможности расширения сотрудничества между ЦБА и Всемирным банком.

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