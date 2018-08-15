Азербайджан и в прошлом году больше всех инвестировал в экономику Грузии

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Азербайджан в прошлом году инвестировал в экономику Грузии 465 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, по сумме инвестиций, вложенных в экономику Грузии, на первом месте остался Азербайджан.

По информации, на втором месте Нидерланды - 356,7 млн долларов, на третьем - Турция с 286 млн долларов.

Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Грузии в 2017 году составил 1 млрд 888,8 млн долларов, что на 20,6% больше, чем в 2016 году.