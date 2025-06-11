Азербайджан и Узбекистан увеличат в 3 раза посевные площади хлопкового кластера

10:19

Азербайджан и Узбекистан в рамках проекта хлопкового кластера провели посев на площади 2 тыс. гектаров в Азербайджане и планируют довести эту цифру до 6 тыс. гектаров.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев на панельной сессии "Азербайджан - Узбекистан: Вектор экономического партнерства" в рамках IV Ташкентского Международного инвестиционного форума.

"В этом сезоне мы уже ждем первый урожай", - отметил он.

Кроме того, исполнительный директор отметил, что сотрудничество между двумя странами продолжается и в автомобильной промышленности. "Наше совместное предприятие уже произвело 9 тыс. автомобилей марки Chevrolet. Это способствует укреплению брендов "Made in Azerbaijan" и "Made in Uzbekistan", - сказал он.