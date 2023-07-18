О нас

Азербайджан и Узбекистан создадут совместную инвестиционную компанию

Азербайджан и Узбекистан создадут совместную инвестиционную компанию На 12-м заседании азербайджано-узбекской межправительственной комиссии в Шуше между Министерством экономики Азербайджана и Фондом реконструкции и развития Узбекистана были подписаны документы о создании азербайджано-узбекской инвестиционной компании и раз
Бизнес
18 июля 2023 г. 17:04
Азербайджан и Узбекистан создадут совместную инвестиционную компанию

На 12-м заседании азербайджано-узбекской межправительственной комиссии в Шуше между Министерством экономики Азербайджана и Фондом реконструкции и развития Узбекистана были подписаны документы о создании азербайджано-узбекской инвестиционной компании и развитии сотрудничества в области энергетики.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в Twitter.

"Реализация документов укрепит наше экономическое партнерство и связи между субъектами бизнеса двух стран", - написал министр.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan, Uzbekistan sign agreement to establish Investment Fund 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-Özbəkistan İnvestisiya Şirkətinin yaradılmasına dair sənəd imzalanıb

Самое читаемое

Президент: Благоприятное географическое положение Азербайджана создает дополнительные возможности в транспортной сфере
Президент: Благоприятное географическое положение Азербайджана создает дополнительные возможности в транспортной сфере
11 июля 2023 г. 19:07
Спецпосланник президента США Джон Керри посетит Китай
Спецпосланник президента США Джон Керри посетит Китай
12 июля 2023 г. 08:43
Блинкен: Поставки F-16 Турции отвечают интересам США и НАТО
Блинкен: Поставки F-16 Турции отвечают интересам США и НАТО
12 июля 2023 г. 14:03
Фенербахче анонсировал переход очередного игрока
"Фенербахче" анонсировал переход очередного игрока
12 июля 2023 г. 22:11
ASCO: Верхний модуль платформы Центрально-Восточный Азери” загружен на баржу STB-1
ASCO: Верхний модуль платформы "Центрально-Восточный Азери” загружен на баржу STB-1
13 июля 2023 г. 11:05
Япония осенью проведет онлайн-саммит G7
Япония осенью проведет онлайн-саммит G7
13 июля 2023 г. 16:47
Руководители органов дипломатической службы приняли участие в акции Возрождение Агдама
ФотоРуководители органов дипломатической службы приняли участие в акции "Возрождение Агдама"
13 июля 2023 г. 23:10
Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса покидает свой пост
Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса покидает свой пост
14 июля 2023 г. 10:05
Доходы Азербайджана от экспорта метанола снизились на 34%
Доходы Азербайджана от экспорта метанола снизились на 34%
14 июля 2023 г. 13:06
В Судане при ударе по больнице погибли четыре человека
В Судане при ударе по больнице погибли четыре человека
15 июля 2023 г. 20:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi