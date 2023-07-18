Азербайджан и Узбекистан создадут совместную инвестиционную компанию

На 12-м заседании азербайджано-узбекской межправительственной комиссии в Шуше между Министерством экономики Азербайджана и Фондом реконструкции и развития Узбекистана были подписаны документы о создании азербайджано-узбекской инвестиционной компании и раз

На 12-м заседании азербайджано-узбекской межправительственной комиссии в Шуше между Министерством экономики Азербайджана и Фондом реконструкции и развития Узбекистана были подписаны документы о создании азербайджано-узбекской инвестиционной компании и развитии сотрудничества в области энергетики.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в Twitter.

"Реализация документов укрепит наше экономическое партнерство и связи между субъектами бизнеса двух стран", - написал министр.