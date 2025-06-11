Азербайджан и Узбекистан согласовали дату заседания МПК

Азербайджан и Узбекистан согласовали дату заседания МПК

Азербайджан и Узбекистан планируют провести 14-е заседание межправительственной комиссии (МПК) по сотрудничеству 20 июня в Баку.

Как сообщает Report, в этот же день также запланировано проведение III Межрегионального форума, в рамках которого также состоятся B2B-встречи.

Среди ключевых тем форума - обсуждение экономических перспектив регионов и возможностей развития партнерства.

Сопредседателями МПК являются министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов.

Отметим, что накануне президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, принимая в Ташкенте премьер-министра Азербайджана Али Асадова, подчеркнул важность продолжения тесного практического взаимодействия по линии правительств двух стран в целях контроля за реализацией договоренностей и генерации новых инициатив к предстоящему саммиту на высшем уровне. В данном контексте указана необходимость обеспечения высокой результативности запланированных очередного заседания МПК и Форума регионов двух стран.

Предыдущее, 13-ое, заседание межправкомиссии состоялось 10 июля 2024 года в Бухаре (Узбекистан).

Напомним, что I Межрегиональный форум Азербайджан-Узбекистан прошел в феврале 2023 года в Ташкенте, II форум - в мае 2024 года в Губе.

Отметим, что Азербайджан и Узбекистан в настоящее время реализуют совместные проекты на сумму свыше $2,2 млрд.

Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот между странами в январе-апреле 2025 года составил $170,25 млн (рост в 3,3 раза в годовом исчислении).