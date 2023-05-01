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Азербайджан и Узбекистан расширяют производство автотранспортных средств

Азербайджан и Узбекистан расширяют производство автотранспортных средств Между Агентством развития экономических зон при министерстве экономики, общественным объединением "Ассоциация производителей машин и оборудования Азербайджана" и Акционерным обществом Узбекистана "Узавтосаноат" подписан меморандум о сотрудничестве по расш
Бизнес
1 мая 2023 г. 14:58
Азербайджан и Узбекистан расширяют производство автотранспортных средств

Между Агентством развития экономических зон при министерстве экономики, общественным объединением "Ассоциация производителей машин и оборудования Азербайджана" и Акционерным обществом Узбекистана "Узавтосаноат" подписан меморандум о сотрудничестве по расширению производства автотранспортных средств в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал на своей странице в Twitter.

"Реализация документа будет способствовать развитию машиностроительной отрасли в нашей стране", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Özbəkistan avtonəqliyyat vasitələrinin istehsalını genişləndirir
Версия на английском языке Azerbaijan and Uzbekistan expand production of cars 

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