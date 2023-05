Азербайджан и Узбекистан расширяют производство автотранспортных средств

Между Агентством развития экономических зон при министерстве экономики, общественным объединением "Ассоциация производителей машин и оборудования Азербайджана" и Акционерным обществом Узбекистана "Узавтосаноат" подписан меморандум о сотрудничестве по расширению производства автотранспортных средств в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал на своей странице в Twitter.

"Реализация документа будет способствовать развитию машиностроительной отрасли в нашей стране", - отметил он.