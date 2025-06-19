Азербайджан и Узбекистан расширят сотрудничество в сфере налогообложения

Азербайджан и Узбекистан расширят сотрудничество в сфере налогообложения

Азербайджан и Узбекистан обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между налоговыми администрациями.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Согласно информации, в рамках 29-й Генеральной ассамблеи Внутриевропейской организации налоговых администраций (IOTA), проходящей в Баку, глава Государственной налоговой службы Орхан Назарли встретился с председателем Налогового комитета Узбекистана Шерзодом Кудбиевым.

На встрече была подчеркнута важность расширения сотрудничества в сферах применения цифровых технологий, совершенствования налогового администрирования, повышения прозрачности в отношениях с налогоплательщиками.