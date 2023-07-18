Подписанные в Шуше документы усилят экономсотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в рамках состоявшейся в городе Шуша встречи с министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым обсудил укрепление экономического партнерства по различным направлениям, а в рамк

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в рамках состоявшейся в Шуше встречи с министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым обсудил укрепление экономического партнерства по различным направлениям, а в рамках 12-го заседания Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству подписан ряд документов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики страны.

По итогам заседания межправкомиссии был подписан протокол. Согласно документу, предусматривается расширение сотрудничества в сферах торговли и экономики, энергетики, транспорта, инноваций и стартапов, здравоохранения, фармацевтики, сельского хозяйства, туризма, продовольственной безопасности, водного хозяйства, культуры, по гуманитарным и социальным направлениям.

Также были подписаны соглашение между Министерством экономики Азербайджана и Фондом реконструкции и развития Узбекистана о создании Азербайджано-Узбекской инвестиционной компании, и документы по расширению сотрудничества в сфере энергетики.

"В ходе встречи была подчеркнута особая роль политической воли глав государств, визитов на высоком уровне, встреч и мероприятий в развитии двухсторонних связей с дружественным Узбекистаном. Было отмечено, что за счет взаимных усилий активизировалась деятельность Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Узбекистаном, являющейся важной платформой для развития экономических связей. Узбекская сторона была проинформирована о благоприятной деловой и инвестиционной среде в Азербайджане, работах по восстановлению и реконструкции, а также оживлению деловой активности на освобожденных от оккупации территориях и созданных на них возможностях для инвесторов. Узбекские инвесторы приглашены воспользоваться благоприятной деловой средой Азербайджана", - говорится в сообщении.

Стороны обсудили укрепление экономического партнерства по различным направлениям и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

В ходе заседания межправкомиссии министр экономики, сопредседатель совместной комиссии Микаил Джаббаров подчеркнул, что это мероприятие - первое организованное в Шуше заседание межправительственной комиссии и выразил удовлетворение тем, что оно проводится совместно с друзьями из Узбекистана. Министр экономики отметил, что наши народы и страны связывают дружественные отношения и объединяет общая история, корни, традиции и культура. М. Джаббаров подчеркнул, что организуемые для расширения связей мероприятия являются важным фактором развития отношений. Отмечено, что взаимные связи с Узбекистаном развиваются по нарастающей.

Проинформировав об азербайджано-узбекских экономических связях, министр отметил расширение торгово-экономического и инвестиционного партнерства. Создание Азербайджано-Узбекского инвестиционного фонда придаст дополнительный стимул развитию инвестиционного сотрудничества. В число актуальных вопросов двухсторонней повестки входит развитие сотрудничества между регионами, а также в сферах энергетики, промышленности, особенно автомобильной, сельского хозяйства, транспорта и транзита, здравоохранения, туризма, культуры и образования.

В ходе заседания была предоставлена информация о благоприятной деловой среде, механизмах по повышению экономической активности, реализуемых на освобожденных от оккупации территориях мерах по реинтеграции. Было подчеркнуто, что Узбекистан строит в городе Физули школу на 960 ученических мест, братской стране выражена благодарность за участие в восстановлении Карабаха.

Лазиз Кудратов выразил удовлетворение проведением в Шуше заседания комиссии и высоко оценил проводимые в Карабахе и Восточном Зангезуре работы. Было отмечено, что Узбекистан всегда готов внести вклад в работы по восстановлению и реконструкции, проводимые на освобожденных от оккупации территориях. Л. Кудратов отметил успешное партнерство между нашими странами по различным направлениям, поделился видением новых направлений сотрудничества, развития деловых отношений и реализации совместных проектов.

В рамках мероприятия обсуждены диверсификация торгово-экономических связей, развитие партнерства в сферах промышленности, энергетики, сельского хозяйства, инвестиций и по других направлениям.