Азербайджан и Узбекистан планируют совместное производство продукции

Азербайджан и Узбекистан планируют совместное производство продукции

Азербайджан и Узбекистан планируют совместное производство продукции и выход на рынки третьих стран.

Как сообщает Report, об этом заявил министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов на III Азербайджано-Узбекистанском межрегиональном форуме в Баку.

По его словам, благодаря этому мероприятию деловые круги двух стран получат возможность ознакомиться с промышленными зонами Азербайджана и Узбекистана.

"Создавая предприятия в промышленных зонах и парках Азербайджана, узбекские компании получат возможность выхода на европейские рынки. Инфраструктура и экономические зоны Узбекистана позволят азербайджанским компаниям освоить рынки Центральной Азии и выйти в Пакистан. Афганистан также обладает огромным рынком с большими потребностями. Поэтому мы видим большие возможности для углубления сотрудничества и совместного продвижения, а также выхода на рынки третьих стран", - сказал он.

Кудратов отметил, что сегодня Азербайджан и Узбекистан также достигли соглашения о развитии сотрудничества в транспортной сфере. "Сегодня наш регион сталкивается с серьезными вызовами. Однако мы договорились с нашими азербайджанскими коллегами, что будут созданы дополнительные условия, в том числе будут приняты меры по расширению инфраструктуры через порт Баку, что позволит нам минимизировать риски и увеличить грузоперевозки через транспортную инфраструктуру Азербайджана", - добавил министр.