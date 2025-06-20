Азербайджан и Узбекистан планируют к 2030 году довести товарооборот до $1 млрд

Азербайджан и Узбекистан достигли соглашения об увеличении стоимости годового товарооборота до $1 млрд к 2030 году.

Азербайджан и Узбекистан достигли соглашения об увеличении взаимного товарооборота до $1 млрд к 2030 году.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на Межрегиональном форуме Азербайджан-Узбекистан в Баку.

По его словам, достижение этой цели возможно не только за счет торговли, но и за счет увеличения взаимных инвестиций и проектов промышленной кооперации: "Предпринимается ряд шагов в данном направлении".

Министр также отметил, что экономические и торговые отношения между двумя странами постоянно демонстрируют положительную динамику: "За 5 месяцев текущего года товарооборот с Узбекистаном вырос более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив $200 млн".