Азербайджан и Узбекистан обсудили вопросы, вытекающие из Меморандума о взаимопонимании

Представители Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики и Торгово-промышленной палаты Узбекистана обсудили вопросы, вытекающие из Меморандума о взаимопонимании, подписанного в прошлом году в Ташкенте.

Представители Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики и Торгово-промышленной палаты Узбекистана обсудили вопросы, вытекающие из Меморандума о взаимопонимании, подписанного в прошлом году в Ташкенте.

Как сообщает Report, об этом председатель правления KOBİA Орхан Мамедов написал в социальной сети "Х".

Председатель правления KOBİA встретился с председателем Торгово-промышленной палаты Узбекистана Давроном Вахабовым. На встрече были рассмотрены возможности сотрудничества в рамках Меморандума о взаимопонимании.