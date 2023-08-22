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Азербайджан и Узбекистан обсудили вопросы, вытекающие из Меморандума о взаимопонимании

Азербайджан и Узбекистан обсудили вопросы, вытекающие из Меморандума о взаимопонимании Представители Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики и Торгово-промышленной палаты Узбекистана обсудили вопросы, вытекающие из Меморандума о взаимопонимании, подписанного в прошлом году в Ташкенте.
Бизнес
22 августа 2023 г. 12:23
Азербайджан и Узбекистан обсудили вопросы, вытекающие из Меморандума о взаимопонимании

Представители Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики и Торгово-промышленной палаты Узбекистана обсудили вопросы, вытекающие из Меморандума о взаимопонимании, подписанного в прошлом году в Ташкенте.

Как сообщает Report, об этом председатель правления KOBİA Орхан Мамедов написал в социальной сети "Х".

Председатель правления KOBİA встретился с председателем Торгово-промышленной палаты Узбекистана Давроном Вахабовым. На встрече были рассмотрены возможности сотрудничества в рамках Меморандума о взаимопонимании.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Uzbekistan mull issues arising from MoU
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Özbəkistan imzaladıqları Anlaşma Memorandumundan irəli gələn məsələləri müzakirə edib

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