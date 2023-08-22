Азербайджан и Узбекистан обсудили вопросы, вытекающие из Меморандума о взаимопонимании
Азербайджан и Узбекистан обсудили вопросы, вытекающие из Меморандума о взаимопониманииПредставители Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики и Торгово-промышленной палаты Узбекистана обсудили вопросы, вытекающие из Меморандума о взаимопонимании, подписанного в прошлом году в Ташкенте.
Представители Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики и Торгово-промышленной палаты Узбекистана обсудили вопросы, вытекающие из Меморандума о взаимопонимании, подписанного в прошлом году в Ташкенте.
Как сообщает Report, об этом председатель правления KOBİA Орхан Мамедов написал в социальной сети "Х".
Председатель правления KOBİA встретился с председателем Торгово-промышленной палаты Узбекистана Давроном Вахабовым. На встрече были рассмотрены возможности сотрудничества в рамках Меморандума о взаимопонимании.
Özbəkistanın Ticarət və Sənaye Palatasının sədri Davron Vahabovla görüşdük. Görüşdə ötən il #KOBİA və palata arasında Daşkənddə imzalanmış Anlaşma Memorandumundan irəli gələn məsələləri və #əməkdaşlıq imkanlarını nəzərdən keçirtdik. pic.twitter.com/zcs7VDVHpf