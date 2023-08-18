Азербайджан и Узбекистан обсудили увеличение взаимных инвестиций

Заместитель министра экономики Сахиб Мамедов встретился с заместителем министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Ойбеком Хамраевым и обсудил с ним вопросы увеличения взаимных инвестиций.

Заместитель министра экономики Сахиб Мамедов встретился с заместителем министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Ойбеком Хамраевым и обсудил с ним вопросы увеличения взаимных инвестиций.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Минэкономики.

С.Мамедов подчеркнул, что страны придают особое значение успешному развитию двусторонних отношений. По его словам, в прошлом году товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном увеличился. Однако имеются большие возможности для расширения сотрудничества в сфере торговли.

Вопросы, содержащиеся в межправительственном соглашении о создании Азербайджано-узбекского инвестиционного фонда, способствуют увеличению взаимных инвестиций и товарооборота, укреплению экономического сотрудничества.

О.Хамраев в свою очередь подчеркнул заинтересованность своей страны в реализации совместных проектов с Азербайджаном в различных направлениях.

В ходе встречи также обсуждены мероприятия, осуществляемые для укрепления экономического сотрудничества.