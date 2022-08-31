Азербайджан и Узбекистан обсудили совместный экспорт в третьи страны

Обсуждены возможности наращивания торговли между Азербайджаном и Узбекистаном, совместного экспорта в третьи страны, а также экспорт узбекской продукции с использованием транзитно-транспортных возможностей Азербайджана и участие азербайджанских ком

Обсуждены возможности наращивания торговли между Азербайджаном и Узбекистаном, совместного экспорта в третьи страны, а также экспорт узбекской продукции с использованием транзитно-транспортных возможностей Азербайджана и участие азербайджанских компаний в проектах, реализуемых в Узбекистане.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, эти вопросы были обсуждены в ходе состоявшейся сегодня встречи между заместителем министра экономики Азербайджана Сахибом Мамедовым и первым заместителем министра энергетики Узбекистана Азимом Ахмедхаджаевым,

На встрече была подчеркнута важность расширения экономических связей между странами, представлена информация о направлениях развития связей, отмечены возможности для укрепления сотрудничества.