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Азербайджан и Узбекистан обсудили совместный экспорт в третьи страны

Азербайджан и Узбекистан обсудили совместный экспорт в третьи страны Обсуждены возможности наращивания торговли между Азербайджаном и Узбекистаном, совместного экспорта в третьи страны, а также экспорт узбекской продукции с использованием транзитно-транспортных возможностей Азербайджана и участие азербайджанских ком
Бизнес
31 августа 2022 г. 15:28
Азербайджан и Узбекистан обсудили совместный экспорт в третьи страны

Обсуждены возможности наращивания торговли между Азербайджаном и Узбекистаном, совместного экспорта в третьи страны, а также экспорт узбекской продукции с использованием транзитно-транспортных возможностей Азербайджана и участие азербайджанских компаний в проектах, реализуемых в Узбекистане.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, эти вопросы были обсуждены в ходе состоявшейся сегодня встречи между заместителем министра экономики Азербайджана Сахибом Мамедовым и первым заместителем министра энергетики Узбекистана Азимом Ахмедхаджаевым,

На встрече была подчеркнута важность расширения экономических связей между странами, представлена информация о направлениях развития связей, отмечены возможности для укрепления сотрудничества.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Uzbekistan mull joint exports to third countries
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla Özbəkistan digər ölkələrə birgə ixracı müzakirə ediblər

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