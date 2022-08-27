Азербайджан и Узбекистан обсудили сотрудничество в области машиностроения

Заместитель министра экономики Азербайджана Самед Баширли встретился с председателем правления государственной компании Узбекистана "Узавтосаноат" Шавкатом Умурзаковым и вице-президентом компании General Motors International Джони Салданой.

Заместитель министра экономики Азербайджана Самед Баширли встретился с председателем правления государственной компании Узбекистана "Узавтосаноат" Шавкатом Умурзаковым и вице-президентом компании General Motors International Джони Салданой.

Об этом Report сообщили в Министерстве экономики Азербайджана.

На встрече замминистра экономики проинформировал о развитии азербайджано-узбекского партнерства и торгово-экономических связей. Было отмечено, что между странами растет торговый оборот, расширяется сотрудничество в области взаимных инвестиций.

Узбекские компании приглашены к активному участию в бизнес-проектах, реализуемых на освобожденных территориях Азербайджана.

Стороны обсудили развитие сотрудничества в области машиностроения, в том числе расширение совместного экспорта на рынки других стран.