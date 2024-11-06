Азербайджан и Узбекистан обсудили перспективы создания совместных предприятий

Увеличение взаимного товарооборота и привлечение инвестиций обсудил заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Узбекистана Дильшода Расулова с председателем Управления Института научных исследований экономики министерства экономики Азербайджана

Увеличение взаимного товарооборота и привлечение инвестиций обсудили заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Узбекистана Дильшода Расулова и председатель Управления Института научных исследований экономики министерства экономики Азербайджана Шахин Садыхов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на узбекские СМИ.

“Встреча состоялась 5 ноября 2024 год. Главной темой обсуждения стало укрепление торгово-экономических связей между Узбекистаном и Азербайджаном, увеличение объема двустороннего товарооборота и привлечение иностранных инвестиций”, - говорится в информации.

Также отмечается, что особое внимание стороны уделили возможностям размещения продукции узбекских производителей на платформе электронного выставочного зала Azexport, созданного Центром анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана, а также возможностям организации электронного стенда для их продукции.

“Кроме того, стороны обсудили перспективы создания совместных предприятий, в которых будут задействованы компании обеих стран, с целью активного развития экспорта товаров Узбекистана и Азербайджана на их внутренние рынки”, - говорится в сообщении.

По итогам переговоров стороны договорились рассмотреть шаги по созданию совместных предприятий и установлению взаимного сотрудничества между двумя организациями.

Кроме этого, Садыхов провел встречу с замминистра экономики и финансов Узбекистана Отабеком Фазилкаримовым, на которой была озвучена информация о подписании плана совместных мероприятий по сотрудничеству между Государственным пенсионным фондом Узбекистана и Государственным фондом социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана.

“По итогам встречи стороны договорились о сотрудничестве в изучении азербайджанского опыта внедрения “Индекса готовности к умной промышленности”. Кроме того, состоялся обмен мнениями о расширении сотрудничества и обмене опытом в таких сферах, как образование, здравоохранение, социальная защита и развитие человеческого капитала”, - говорится в сообщении.