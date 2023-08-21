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Азербайджан и Узбекистан обсудили перспективы сотрудничества в области промпарков

Азербайджан и Узбекистан обсудили перспективы сотрудничества в области промпарков Между Азербайджаном и Узбекистаном состоялись обсуждения перспектив сотрудничества в области промышленных парков
Бизнес
21 августа 2023 г. 16:40
Азербайджан и Узбекистан обсудили перспективы сотрудничества в области промпарков

Между Азербайджаном и Узбекистаном состоялись обсуждения перспектив сотрудничества в области промышленных парков.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в социальной сети "X".

По словам министра, обсуждения состоялись в ходе его встречи с министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым.

Стороны обменялись мнениями по вопросам расширения экономических и торговых связей между двумя странами, стимулирования взаимных инвестиций, реализации совместных проектов.

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Как сообщили в министерстве экономики, на встрече была подчеркнута роль политической воли лидеров двух стран, визитов на высоком уровне, проводимых встреч и мероприятий в развитии взаимоотношений Азербайджана и Узбекистана. Отмечено, что на фоне укрепления сотрудничества расширяются и торгово-экономические связи. Деловая и инвестиционная среда, льготы в промышленных зонах Азербайджана предоставляют инвесторам, в том числе узбекским предпринимателям, благоприятные возможности.

Стороны обсудили реализацию совместных проектов, поощрение инвестиций, укрепление партнерства в рамках промышленных зон, а также в сферах транспорта и логистики, цифровизации, промышленности, в том числе нефтехимии и переработки нефти, и по другим направлениям.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Uzbekistan may cooperate in field of industrial parks
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla Özbəkistan sənaye parkları sahəsində əməkdaşlıq edə bilər

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