Азербайджан и Узбекистан обсудили перспективы сотрудничества в области промпарков

Между Азербайджаном и Узбекистаном состоялись обсуждения перспектив сотрудничества в области промышленных парков

Между Азербайджаном и Узбекистаном состоялись обсуждения перспектив сотрудничества в области промышленных парков.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в социальной сети "X".

По словам министра, обсуждения состоялись в ходе его встречи с министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым.

Стороны обменялись мнениями по вопросам расширения экономических и торговых связей между двумя странами, стимулирования взаимных инвестиций, реализации совместных проектов.

During the meeting with Laziz Kudratov, the Minister of Investment, Industry and Trade of Uzbekistan ( @MIIT_Uz ), we engaged in productive conversations aimed at enhancing the #trade and #economic relations between our two nations. Our discussions touched upon the facilitation of… pic.twitter.com/Eoy0h8qfp9 — Mikayil Jabbarov (@MikayilJabbarov) August 21, 2023

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Как сообщили в министерстве экономики, на встрече была подчеркнута роль политической воли лидеров двух стран, визитов на высоком уровне, проводимых встреч и мероприятий в развитии взаимоотношений Азербайджана и Узбекистана. Отмечено, что на фоне укрепления сотрудничества расширяются и торгово-экономические связи. Деловая и инвестиционная среда, льготы в промышленных зонах Азербайджана предоставляют инвесторам, в том числе узбекским предпринимателям, благоприятные возможности.

Стороны обсудили реализацию совместных проектов, поощрение инвестиций, укрепление партнерства в рамках промышленных зон, а также в сферах транспорта и логистики, цифровизации, промышленности, в том числе нефтехимии и переработки нефти, и по другим направлениям.