Азербайджан и Узбекистан обсудили перспективы сотрудничества в области промпарков

Между Азербайджаном и Узбекистаном состоялись обсуждения перспектив сотрудничества в области промышленных парков.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в социальной сети "X".

По словам министра, обсуждения состоялись в ходе его встречи с министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым.

Стороны обменялись мнениями по вопросам расширения экономических и торговых связей между двумя странами, стимулирования взаимных инвестиций, реализации совместных проектов.