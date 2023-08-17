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Азербайджан и Узбекистан могут наладить продажу ювелирных изделий в третьи страны

Азербайджан и Узбекистан могут наладить продажу ювелирных изделий в третьи страны Азербайджан и Узбекистан ведут переговоры о налаживании продажи ювелирных изделий в третьи страны.
Бизнес
17 августа 2023 г. 13:12
Азербайджан и Узбекистан могут наладить продажу ювелирных изделий в третьи страны

Азербайджан и Узбекистан ведут переговоры о налаживании продажи ювелирных изделий в третьи страны.

Об этом Report сказал председатель общественного объединения "Ассоциация ювелиров Азербайджана" Тогрул Аббасгулиев.

По его словам, общественное объединение уже три года сотрудничает с Союзом ювелирной промышленности Узбекистана, и в этих рамках могут осуществляться продажи в третьи страны: "У нас очень продуктивное сотрудничество. Азербайджанские ювелирные бренды были представлены на проводимых в Узбекистане выставках и фестивалях. Мы провели ряд бизнес-форумов и сделали ряд предложений Узбекистану. Одно из них - представление наших брендов в торговых центрах Узбекистана под маркой Made in Azerbaijan, и их брендов в торговых центрах Азербайджана под маркой Made in Uzbekistan. Это приведет к популяризации наших брендов и широкой представленности ювелирной продукции в экспортной корзине".

"Узбекистан является одним из крупнейших производителей золота в мире. Ювелирную продукцию, произведенную в Азербайджане с использованием узбекского золота-сырца, планируется экспортировать в третьи страны. Мы представили эти предложения узбекской стороне и, вероятно, скоро получим от них ответ", - добавил Т.Аббасгулиев.

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