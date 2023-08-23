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Азербайджан и Узбекистан будут сотрудничать в области стандартизации

Азербайджан и Узбекистан будут сотрудничать в области стандартизации Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND) при Государственной службе антимонопольного контроля и потребительского рынка Министерства экономики будет сотрудничать с Агентством по техническому регулированию при Министерстве инвестиций и внешн
Бизнес
23 августа 2023 г. 12:00
Азербайджан и Узбекистан будут сотрудничать в области стандартизации


Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND) при Государственной службе антимонопольного контроля и потребительского рынка Министерства экономики будет сотрудничать с Агентством по техническому регулированию при Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана (O'ZTTA) в области стандартизации.

Об этом Report сообщили в Государственной службе.

Согласно информации, в учреждении состоялась встреча с руководством O'ZTTA. Стороны обсудили перспективы сотрудничества между двумя странами в соответствующей области и подчеркнули важность взаимного обмена опытом между учреждениями.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Özbəkistan standartlaşdırma sahəsində əməkdaşlıq edəcək

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