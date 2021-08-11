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Азербайджанцы и украинцы создали бизнес-ассоциацию

Азербайджанцы и украинцы создали бизнес-ассоциацию Азербайджан и Украина впервые учредили совместную бизнес-ассоциацию.
Бизнес
11 августа 2021 г. 16:19
Азербайджанцы и украинцы создали бизнес-ассоциацию

Азербайджанцы и украинцы впервые учредили совместную бизнес-ассоциацию.

Как сообщает восточно-европейское бюро Report, ассоциация под названием "Терези" будет играть роль единой платформы для налаживания связей между госструктурами и предпринимателями двух стран.

Некоммерческая и неправительственная организация "Терези" создана с целью представления и защиты общих интересов юридических компаний, оказания поддержки развитию экономических связей между Украиной и Азербайджаном.

Деятельность ассоциации направлена на установление экспортно-импортных отношений между Украиной и Азербайджаном, поддержку в получении доступа на рынки обеих стран, в том числе поддержку инвестиционной деятельности. Бизнес-ассоциация также будет защищать интересы членов ассоциации в отношениях с государственными структурами, оказывать информационную, юридическую, организационную и иную поддержку членам, обеспечивать участие членов в процессе разработки нормативно-правовых актов в сфере экономической деятельности и координацию действий для реализации совместных проектов.

Учредителями ассоциации являются две юридические компании. Президентом структуры выбран Джалал Гусейнов.

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Версия на английском языке Ukraine-Azerbaijan business association created
Версия на азербайджанском языке Ukrayna-Azərbaycan Biznes Assosiasiyası yaradılıb

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