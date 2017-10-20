Азербайджан и Украина подписали меморандум о взаимопонимании на 17 млн долларов

© Report

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" и украинская компания "Индар" подписали меморандум о взаимопонимании в рамках азербайджано-украинской деловой встречи в Баку.

Как сообщает Report, документ предусматривает создание предприятия по производству инфузионных и инъекционных растворов в соответствии с международными стандартами (GMP) на территории площадью 3 га в Пираллахинском промышленном парке.

Инвестиционная стоимость проекта составляет 17 млн долларов. В рамках проекта будет создано около 350 новых рабочих мест.