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    Азербайджан и Украина подписали меморандум о взаимопонимании на 17 млн долларов

    Документ предусматривает создание около 350 новых рабочих мест
    © Report

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" и украинская компания "Индар" подписали меморандум о взаимопонимании в рамках азербайджано-украинской деловой встречи в Баку.

    Как сообщает Report, документ предусматривает создание предприятия по производству инфузионных и инъекционных растворов в соответствии с международными стандартами (GMP) на территории площадью 3 га в Пираллахинском промышленном парке.

    Инвестиционная стоимость проекта составляет 17 млн долларов. В рамках проекта будет создано около 350 новых рабочих мест.

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