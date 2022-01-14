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Азербайджан и Украина будут поощрять взаимные инвестиции

Азербайджан и Украина будут поощрять взаимные инвестиции В Киеве подписан Меморандум о сотрудничестве между Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана и Управлением по поощрению и поддержке инвестиций Украины (Ukraine Invest).
Бизнес
14 января 2022 г. 14:28
Азербайджан и Украина будут поощрять взаимные инвестиции

В Киеве подписан Меморандум о сотрудничестве между Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана и Управлением по поощрению и поддержке инвестиций Украины (Ukraine Invest).

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

Документ подписали председатель правления KOBIA Орхан Мамедов и генеральный директор Ukraine Invest Сергей Цивкач.

Меморандум предусматривает сотрудничество между предпринимателями двух стран по таким направлениям, как обмен информацией по потенциальным инвестиционным проектам, обмен опытом по услугам МСП, организация мероприятий для предпринимателей с целью поощрения взаимной инвестиционной деятельности.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Ukrayna qarşılıqlı investisiya qoyuluşunu təşviq edəcək

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