О нас
Report Georgia
Аудио новости

Азербайджан и Удмуртия обсудят развитие торгового сотрудничества

Азербайджан и Удмуртия обсудят развитие торгового сотрудничества 21 февраля в Баку состоится форум “Doing business Azerbaijan Udmurtia”.
Бизнес
9 февраля 2022 г. 12:30
Азербайджан и Удмуртия обсудят развитие торгового сотрудничества

21 февраля в Баку состоится форум “Doing business Azerbaijan & Udmurtia”.

Как сообщает Report, форум пройдет в рамках официального визита делегации Удмуртии в Азербайджан.

В деловой программе примут участие представители государственной власти, бизнеса, общественных объединений и образовательных учреждений обеих республик.

Компании российского региона планируют представить в Азербайджане оборудование для нефтегазовой, железнодорожной и строительной отраслей, продукцию химической отрасли и металлопроката, мебель и комплектующие, молочную продукцию, упаковку, программное обеспечение для автоматизации рабочих процессов. Кроме того, представители ВУЗов Удмуртии намерены пригласить азербайджанских школьников для обучения в России и поделиться опытом в сфере образовательных услуг.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-Udmurtiya biznes forumu keçiriləcək

Другие новости из категории

Делегация из Удмуртии посетит Азербайджан с деловым визитом
Делегация из Удмуртии посетит Азербайджан с деловым визитом
9 февраля 2022 г. 13:12
Число активных налогоплательщиков в Азербайджане превысило 660 тысяч
Число активных налогоплательщиков в Азербайджане превысило 660 тысяч
9 февраля 2022 г. 13:10
На автомобильном рынке Азербайджана продолжается рост цен
На автомобильном рынке Азербайджана продолжается рост цен
9 февраля 2022 г. 12:29
Азербайджанским предпринимателям в прошлом году выдано около 300 тысяч ASAN Imza
Азербайджанским предпринимателям в прошлом году выдано около 300 тысяч ASAN Imza
9 февраля 2022 г. 10:10
Министр: Партнерство Азербайджана со странами-членами Организации тюркских государств расширяется
Министр: Партнерство Азербайджана со странами-членами Организации тюркских государств расширяется
8 февраля 2022 г. 19:49
Раскрыта сумма активов Tesla в биткоинах
Раскрыта сумма активов Tesla в биткоинах
8 февраля 2022 г. 19:04
Какие сферы бизнеса являются наиболее популярными в Азербайджане?
Какие сферы бизнеса являются наиболее популярными в Азербайджане?
8 февраля 2022 г. 17:39
В Азербайджане предпринимателям оказано более 500 тыс. услуг в прошлом году
В Азербайджане предпринимателям оказано более 500 тыс. услуг в прошлом году
8 февраля 2022 г. 15:22
В Азербайджане обсудили сотрудничество между таможней и бизнесом
В Азербайджане обсудили сотрудничество между таможней и бизнесом
8 февраля 2022 г. 15:20
Азербайджан закупил из Восточно-Черноморского региона Турции стройматериалы на 2 млн долларов
Азербайджан закупил из Восточно-Черноморского региона Турции стройматериалы на 2 млн долларов
8 февраля 2022 г. 15:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi