Азербайджан и Удмуртия обсудят развитие торгового сотрудничества

21 февраля в Баку состоится форум “Doing business Azerbaijan Udmurtia”.

21 февраля в Баку состоится форум “Doing business Azerbaijan & Udmurtia”.

Как сообщает Report, форум пройдет в рамках официального визита делегации Удмуртии в Азербайджан.

В деловой программе примут участие представители государственной власти, бизнеса, общественных объединений и образовательных учреждений обеих республик.

Компании российского региона планируют представить в Азербайджане оборудование для нефтегазовой, железнодорожной и строительной отраслей, продукцию химической отрасли и металлопроката, мебель и комплектующие, молочную продукцию, упаковку, программное обеспечение для автоматизации рабочих процессов. Кроме того, представители ВУЗов Удмуртии намерены пригласить азербайджанских школьников для обучения в России и поделиться опытом в сфере образовательных услуг.