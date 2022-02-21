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Азербайджан и Удмуртия наращивают торговое сотрудничество

Азербайджан и Удмуртия наращивают торговое сотрудничество Азербайджан и Удмуртия наращивают торговое сотрудничество.
Бизнес
21 февраля 2022 г. 11:06
Азербайджан и Удмуртия наращивают торговое сотрудничество

Азербайджан и Удмуртия наращивают торговое сотрудничество.

Как передает Report, об этом заявил заместитель председателя правительства Удмуртии Михаил Хомич в ходе бизнес-форума Azerbaijan & Udmurtia.


По его словам, наблюдается хорошая динамика роста торгового сотрудничества с Азербайджаном: "Рост товарооборота радует, хоть цифры экспорта пока невысокие".


Он отметил, что из Удмуртии в Азербайджан поставляются ИТ продукция, молочные изделия, продукция химической промышленности.


По его словам, есть также потенциал отправки делегации бизнесменов из нефтяного сектора Удмуртии в Азербайджан.


Также он отметил, что немало азербайджанских студентов обучаются в Удмуртии.

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