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Азербайджан и Туркменистан обсудили перспективы экономического сотрудничества

Азербайджан и Туркменистан обсудили перспективы экономического сотрудничества Обсуждены перспективы экономического сотрудничества между Азербайджаном и Туркменистаном, а также положительные результаты партнерства по совместным проектам.
Бизнес
4 октября 2023 г. 20:25
Азербайджан и Туркменистан обсудили перспективы экономического сотрудничества

Обсуждены перспективы экономического сотрудничества между Азербайджаном и Туркменистаном, а также положительные результаты партнерства по совместным проектам.

Как сообщает Report, данный вопрос обсуждался на встрече министра экономики Микаила Джаббарова в рамках его визита в Туркменистан с заместителем председателя Кабинета министров, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым.

На встрече подчеркнута роль политической воли лидеров двух стран, визитов на высоком уровне, проводимых встреч и мероприятий в развитии взаимных отношений Азербайджана с Туркменистаном. В свете укрепления сотрудничества между странами продолжается процесс расширения торгово-экономических связей. Было отмечено, что совместная деятельность и партнерство в экономической сфере способствуют развитию региона.

Стороны обсудили возможности сотрудничества в энергетической, транспортной, инвестиционной, торговой, сельскохозяйственной, культурной, гуманитарной и других сферах.

Также состоялась встреча министра экономики Микаила Джаббарова с главой государственного концерна "Туркменгаз" Максатом Бабаевым. На встрече, в которой принимали участие представители SOCAR, обсуждены расширение сотрудничества в сфере энергетики, совместная разведка и разработка углеводородных ресурсов, а также перспективы реализации потенциальных проектов.

На встрече министра экономики Микаила Джаббарова с заместителем председателя Кабинета министров, сопредседателем Совместной азербайджано-туркменской межправительственной комиссии Батыром Атдаевым обсудили увеличение торгового оборота, проведение очередного заседания комиссии, перспективы расширения сотрудничества в сфере развития связей между деловыми кругами.

В рамках визита также состоялась встреча министра экономики Микаила Джаббарова с заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана Батыром Амановым, в ходе которой обсуждены перспективы развития связей и потенциал реализации совместных проектов в сфере энергетики. На встрече, в которой принимали участие представители SOCAR, подчеркнут вклад в расширение сотрудничества подписанных между Азербайджаном и Туркменистаном документов в энергетической сфере.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Türkmənistan arasında inkişaf imkanları olan sahələr açıqlanıb

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