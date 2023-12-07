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Азербайджан и Турция ведут переговоры о трансфере телекоммуникационных технологий

Азербайджан и Турция ведут переговоры о трансфере телекоммуникационных технологий Ведутся переговоры с компаниями Азербайджана по обмену информацией, трансферу технологий, вложению инвестиций, а также использованию телекоммуникационного оборудования, произведенного в Азербайджане и Турции.
Бизнес
7 декабря 2023 г. 14:50
Азербайджан и Турция ведут переговоры о трансфере телекоммуникационных технологий

Ведутся переговоры с компаниями Азербайджана по обмену информацией, трансферу технологий, вложению инвестиций, а также использованию телекоммуникационного оборудования, произведенного в Азербайджане и Турции.

Как сообщает Report, об этом сообщил журналистам руководитель Кластера коммуникационных технологий Турции Ильяс Каядуман.

По его словам, в Турции существует кластер, объединяющий более чем 160 турецких телекоммуникационных компаний: "Основная цель совместной работы с этими компаниями - обеспечить рост использования оборудования турецкого производства в телекоммуникационной системе".

"Мы также намерены наладить сотрудничество с компаниями в Азербайджане, и работать с ними в направлении расширения местной телекоммуникационной экосистемы", - добавил И.Каядуман.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Türkiye negotiating transfer of telecom technologies
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Türkiyə ilə texnologiya transferi barədə danışıqlar aparır

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