Азербайджан и Турция рассмотрят возможности совместного производства фармпродукции

ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания“ Министерства экономики Азербайджана и турецкая компания Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. подписали соглашение о сотрудничестве.

ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания“ Министерства экономики Азербайджана и турецкая компания Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. подписали соглашение о сотрудничестве.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров сообщил на своей странице в Твиттере.

Министр отметил, что в рамках проекта будут изучены возможности производства фармацевтической продукции в Азербайджане.

Отмечается, что Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. является ведущей компанией, специализирующейся на производстве лекарственных препаратов, и имеет более чем 20-летний опыт в этой области.