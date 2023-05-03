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Азербайджан и Турция рассмотрят возможности совместного производства фармпродукции

Азербайджан и Турция рассмотрят возможности совместного производства фармпродукции ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания“ Министерства экономики Азербайджана и турецкая компания Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. подписали соглашение о сотрудничестве.
Бизнес
3 мая 2023 г. 14:56
Азербайджан и Турция рассмотрят возможности совместного производства фармпродукции

ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания“ Министерства экономики Азербайджана и турецкая компания Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. подписали соглашение о сотрудничестве.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров сообщил на своей странице в Твиттере.

Министр отметил, что в рамках проекта будут изучены возможности производства фармацевтической продукции в Азербайджане.

Отмечается, что Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. является ведущей компанией, специализирующейся на производстве лекарственных препаратов, и имеет более чем 20-летний опыт в этой области.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Türkiye to consider opportunities for joint production of medicines
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda Türkiyə ilə birgə əczaçılıq məhsullarının istehsalı imkanları araşdırılacaq

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