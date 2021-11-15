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Азербайджан и Турция подписали новые договоры о сотрудничестве

Азербайджан и Турция подписали новые договоры о сотрудничестве На полях проходящего в Баку 25-го Международного бизнес-форума (International Business Forum – IBF) между Азербайджаном и Турцией подписан ряд документов.
Бизнес
15 ноября 2021 г. 12:56
Азербайджан и Турция подписали новые договоры о сотрудничестве

На полях проходящего в Баку 25-го Международного бизнес-форума (International Business Forum – IBF) между Азербайджаном и Турцией подписан ряд документов.

Как передает Report, один из них – "Дорожная карта по сотрудничеству", которую подписали председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана Орхан Мамедов и руководитель Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей Турции (MÜSİAD) Махмуд Асмалы.

Протокол о намерениях по государственному и частному партнерству подписали председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана Заур Алиев и глава Стамбульского центра передового опыта в области государственно-частного партнерства Эйюп Вурал Айдын, Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству подписали председатель общественного объединения "Сеть молодых предпринимателей Азербайджана" Халиг Илдырымзаде и председатель Молодежной MÜSİAD Фуркан Акбал.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Türkiyə arasında yeni əməkdaşlıq sənədləri imzalanıb

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