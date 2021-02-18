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Азербайджан и Турция подписали 11 документов

Азербайджан и Турция подписали 11 документов Сегодня между Азербайджаном и Турцией подписано 11 документов о сотрудничестве.
Бизнес
18 февраля 2021 г. 18:57
Азербайджан и Турция подписали 11 документов

Сегодня между Азербайджаном и Турцией подписано 11 документов о сотрудничестве.

Как сообщает Report, документы были подписаны на Турецко-азербайджанском бизнес-форуме в Анкаре.

Речь идет о соглашениях и протоколах о намерениях, предусматривающих сотрудничество между двумя странами в различных сферах.

С азербайджанской стороны документы подписали министр экономики Микаил Джаббаров, председатель Агентства по развитию малого и среднего бизнеса при министерстве Орхан Мамедов, исполняющий обязанности председателя Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абадуллаев, а также руководящие лица таких бизнес-структур, как CTS Holding, ASGroup Investment, Бакинская текстильная фабрика.

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