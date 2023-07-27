Азербайджан и Турция обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества

Азербайджан и Турция обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в сферах экономики и энергетики, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Азербайджан и Турция обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в сферах экономики и энергетики, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Как передает Report со ссылкой на Министерство экономики Азербайджана, обсуждения состоялись в рамках визита азербайджанской делегации в Турцию.

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров был принят вице-президентом Турции Джевдетом Йылмазом. На встрече было отмечено, что благодаря усилиям глав государств, отношения между странами достигли самого высокого уровня партнерства и союзничества. Успешное сотрудничество превратилось в значимый фактор, вносящий большой вклад в региональное развитие, стабильность и безопасность, в том числе тюркского мира. Было отмечено, что стороны успешно сотрудничают в сферах энергетики, транспорта, промышленности, предпринимательства, финансов, инноваций, цифровизации и в других направлениях.

Стороны обсудили работы по повышению торгового оборота и перспективы сотрудничества.

Обсуждено сотрудничество в сфере энергетики с министром энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром. Было подчеркнуто, что отношения стратегического партнерства между государствами успешно развиваются по всем направлениям, в том числе в сфере энергетики, совместные проекты вносят значимый вклад в устойчивое экономическое развитие обеих стран, обеспечение энергетической безопасности региона и Европы. В этом контексте с удовлетворением отмечена многовекторная деятельность SOCAR в Турции.

Обсуждено текущее состояние и перспективы сотрудничества в различных секторах экономики, в том числе в сфере энергетики, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.