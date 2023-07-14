Азербайджан и Турция обсудили создание халяльной инфраструктуры

Азербайджан и Турция обсудили внедрение передовой практики в рамках создания халяльной инфраструктуры.

Азербайджан и Турция обсудили внедрение передовой практики в рамках создания халяльной инфраструктуры.

Как сообщает Report, об этом начальник Государственной службы по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Мамед Аббасбейли сообщил на своей странице в Twitter.

"Продолжаем обмен опытом по возможностям внедрения в Азербайджане передовой международной практики в создании халяльной инфраструктуры. Представители Госслужбы в ходе визита в Турцию встретились с представителями органа аккредитации халяльной продукции этой страны. На встрече была подчеркнула важность системного подхода в сфере инфраструктуры качества, обсуждены техническая поддержка и перспективы двустороннего сотрудничества между структурами", - написал М.Аббасбейли.